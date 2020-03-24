Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СМИ: Рада назначит министра энергетики на заседании в четверг

24 марта 2020, 15:28

СМИ: Рада назначит министра энергетики на заседании в четверг

Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг, 26 марта, может назначить нового министра энергетики и защиты окружающей среды. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в парламенте.

По данным собеседников, в четверг может быть назначен новый министр энергетики и защиты окружающей среды. Фамилию претендента депутатам пока не назвали. Вероятно она будет озвучена на заседании фракции «Слуга народа» утром в четверг.

Стоит отметить, депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что СН проведет заседание 26 марта утром. По словам парламентария, после встречи фракции состоится внеочередное заседание Рады.

Верховная рада в четверг, 26 марта, на внеочередном заседании рассмотрит «антикоронавирусный» пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения. В частности, речь идет о материальной поддержке незащищенных социальных групп. Экономический блок, в том числе, будет касаться изменений в налоговое законодательство.

Еще по теме

Прочее
Верховная Рада Украины

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:32
В «ДНР» заявили о переносе видеоконференции политгруппы ТКГ
15:30
Фильм «Поколение Донбасс»: все истории людей, в жизни которых вмешалась война ►
15:02
ГПСУ констатировала: «ДНР» перестала пропускать жителей и наблюдателей ОБСЕ
12:16
«ДНР» заявила о госпитализации 15 человек с подозрением на COVID-19
10:34
«ДНР» пока не собирается закрывать рынки из-за коронавируса
09:53
ОБСЕ потеряла беспилотник после глушения на участке разведения в Петровском
09:36
ОБСЕ подтвердила ранение подростка во дворе школы под Донецком
21:52
Ситуация с коронавирусом по обе стороны от КПВВ и другие главные новости ОРДЛО
18:55
В «ДНР» рассказали про карантин и нехватку масок
18:50
«ЛНР» будет принудительно госпитализировать вернувшихся с температурой и симптомами ОРВИ
13:52
Заседание ТКГ по Донбассу пройдет по видеосвязи и растянется на три дня
10:29
Россия разрешила въезд жителям ОРДЛО во время карантина
09:18
«ДНР» не пускает наблюдателей ОБСЕ, сославшись на «карантин»
07:12
«ДНР»: Ребенок был ранен в Горловке при обстреле
22:23
Закрытие КПВВ, жертвы на фронте и подготовка к консультациям с ОРДЛО. Главные новости недели
все новости
17:25
Коронавирус: Правозащитники призывают отреагировать на условия содержания заключенных в Крыму и на Донбассе
16:56
130 украинских военных находятся на самоизоляции
16:46
В Японии объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год
16:32
В «ДНР» заявили о переносе видеоконференции политгруппы ТКГ
15:55
В Донецкой области переводят инструкцию с китайского, чтобы использовать тесты на коронавирус
15:30
Фильм «Поколение Донбасс»: все истории людей, в жизни которых вмешалась война ►
15:28
СМИ: Рада назначит министра энергетики на заседании в четверг
15:02
ГПСУ констатировала: «ДНР» перестала пропускать жителей и наблюдателей ОБСЕ
14:48
Власти Донетчины завтра закроют все рынки
14:27
Луганщина начнет проводить тесты на коронавирус со следующей недели: 1 человек уже на обсервации
14:16
В Донецкой области — 13 подозрений на COVID-19
14:00
Кличко допустил закрытие въезда в Киев при ухудшении ситуации с коронавирусом
13:36
В Украине зафиксировали 97 случаев коронавируса
12:16
«ДНР» заявила о госпитализации 15 человек с подозрением на COVID-19
11:54
В Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев коронавируса
все новости
ВИДЕО
Фильм «Поколение Донбасс»: все истории людей, в жизни которых вмешалась война ►
24 марта, 15:30
Коронавирус на Донбассе. Ситуация в Донецке ►
21 марта, 23:00
Каково это — учиться в вузе-переселенце? «Поколение Донбасс» ►
21 марта, 15:00

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция