СМИ: Рада назначит министра энергетики на заседании в четверг

Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг, 26 марта, может назначить нового министра энергетики и защиты окружающей среды. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в парламенте.



По данным собеседников, в четверг может быть назначен новый министр энергетики и защиты окружающей среды. Фамилию претендента депутатам пока не назвали. Вероятно она будет озвучена на заседании фракции «Слуга народа» утром в четверг.



Стоит отметить, депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что СН проведет заседание 26 марта утром. По словам парламентария, после встречи фракции состоится внеочередное заседание Рады.



Верховная рада в четверг, 26 марта, на внеочередном заседании рассмотрит «антикоронавирусный» пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения. В частности, речь идет о материальной поддержке незащищенных социальных групп. Экономический блок, в том числе, будет касаться изменений в налоговое законодательство.