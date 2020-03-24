В Донецкой области переводят инструкцию с китайского, чтобы использовать тесты на коронавирус

Для корректного использования экспресс-тестов на коронавирус, которые были доставлены из Китая, необходимо перевести инструкцию с китайского языка. Об этом заявил заместитель начальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.



«Инструкция сейчас благодаря департаменту образования переводится на украинский», — отметил он во время брифинга.



Также Педенко проинформировал, что помимо экспресс-тестов в Донецкую область также поступили китайские лабораторные тест-системы, респираторы и защитные халаты.

Самолет Вооруженных сил Украины доставил в ночь на понедельник из Китая в Киев партию медицинских товаров. В частности, было доставлено 50 тысяч тест-систем полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 150 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Груз распределили между регионами.



18 марта был диагностирован первый и на данный момент единственный случай коронавируса на Донетчине — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта. Сейчас прверяются еще 13 подозрений на COVID-19.



Всего в Украине зафиксировано 97 случаев коронавируса. Три случая были смертельными, один пациент выздоровел.



В Донецкой области из-за коронавируса был объявлен режим чрезвычайной ситуации.