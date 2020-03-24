В Японии объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год

Летняя Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Reuters.



Японский премьер обратился с соответствующим предложением к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, и тот поддержал его. Это решение также касается Паралимпийских игр. Предполагается, что соревнования состоятся не позднее лета 2021 года.



«Глава МОК и премьер-министр Японии согласились, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для всего мира в эти неспокойные времена и что олимпийский огонь может стать лучом света в конце туннеля, в котором мир сейчас находится. Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии, а будущие Игры сохранят название "Токио 2020"», — говорится в совместном заявлении на сайте МОК.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа.