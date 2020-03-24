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130 украинских военных находятся на самоизоляции

24 марта 2020, 16:56

130 украинских военных находятся на самоизоляции

Сто тридцать военнослужащих Вооруженных сил, которые вернулись в Украину из-за границы, находятся на домашней изоляции. Об этом сообщил замкомандующего Медицинских сил полковник медслужбы Андрей Галушка, передает «АрмияInform».

По его информации, среди военных и работников ВСУ не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

«Сейчас на самоизоляции дома находятся 130 военнослужащих. Это лица, которые вернулись в Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию», — отметил он.

Галушка добавил, что медицинские силы получили 10 тыс. экспресс-тестов, которые будут распределены по всем военно-медицинским клиническим центрам (ВМКЦ), гарнизонным и мобильным госпиталям в районе проведения Операции Объединенных сил.

По состоянию на 20 марта в зоне операции Объединенных сил среди военнослужащих не сделали ни одного теста для выявления нового коронавируса COVID-19 из-за отсутствия тестов.

В Украине официально зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19. 

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