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Аваков заявил, что чрезвычайное положение в Украине сейчас не нужно

24 марта 2020, 19:33

Аваков заявил, что чрезвычайное положение в Украине сейчас не нужно

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что на данном этапе для борьбы с пандемией коронавируса не требуется введение чрезвычайного положения.

«Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой», — сказал он «Украинской правде».

По словам главы МВД, сейчас для остановки распространения коронавируса достаточно общего карантина. «Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах», — отметил Аваков.

С 12 марта по 3 апреля в Украине был введен карантин с целью недопущения распространения коронавируса.

В субботу Аваков призвал к «тотальному полному карантину» в Украине. 

В понедельник глава Минздрава Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.

Всего в Украине зафиксировано 97 случаев коронавируса. Три случая были смертельными, один пациент выздоровел.

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