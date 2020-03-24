По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Донбасс: полный доступ» будет информировать о ситуации с коронавирусной инфекции COVID-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19

В Украине по состоянию на 24 марта подтверждено 97 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. На подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 13 подозрений на наличие вируса Covid-19, «ДНР» отчиталась о 15-ти таких случаев. В Луганской области на обсервации в связи находится житель неподконтрольной территории, вернувшийся из Польши.



«ЛНР» намерена сажать в тюрьму на срок до пяти лет за нарушение карантина на подконтрольной ей территории. В группировке утверждают, что по состоянию на 24 марта случаев заражения коронавирусом нет. Сообщается о 17 местных жителях, находящихся на двухнедельном карантине после возвращения из Индии.



«ЛНР» закрыла пункты пропуска на границе с Россией. РФ, в свою очередь, накануне разрешила въезд в страну жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Права человека



Более 100 общественных организаций из ряда стран мира, в том числе Украины, подписали заявление, в котором призывают международные организации ООН, Совета Европы, Евросоюза, ОБСЕ и их стран-участниц срочно отреагировать на распространение Covid-19 в тюрьмах в оккупированном Крыму и на Донбассе.



Политика



МИД Украины призвало Францию и Германию оказать давление на Россию в связи с недопуском наблюдателей СММ ОБСЕ в подконтрольные боевикам «Л-ДНР» районы. В ведомстве указывают, что боевики, отказывающиеся пропускать патрули СММ, ссылаясь на карантин, нарушают Минские договоренности.



В «ДНР» заявили, что участники подгруппы по безопасности контактной группы не согласовали новые участки разведения сил во время сегодняшней видеоконференции.



Боевые действия



17-летняя девушка получила осколочные ранения во дворе действующей школы в подконтрольной боевикам Александровке Донецкой области в результате обстрела 21 марта.



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