СМИ: Хорошковский в больнице с подозрением на коронавирус

Бывший министр финансов Валерий Хорошковский госпитализирован в Александровскую больницу Киева с подозрением на инфицирование коронавирусом. Об этом журналистам «Схем» сообщили два высокопоставленных источника, одно из них — в правительстве, другое — из близкого окружения Хорошковского.



Ранее эту информацию обнародовал на своей Facebook-странице народный депутат от «Оппозиционного платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.



Источник в правительстве рассказал подробности: «Да, двустороннее воспаление легких. Скорее всего коронавирус, но пока не подтвержден». В Александровской больнице отказались комментировать информацию о пациента.



Сам Валерий Хорошковский в комментарии журналистам не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавируса.



«Кому это интересно, в принципе? Кроме моих друзей и родных», — сказал Хорошковский.



По данным «Схем», частный самолет Валерия Хорошковского Falcon 7X с бортовым номером MY-JET прибыл из Ниццы (Франция) в Киев в пятницу, 20 марта.



На вопрос журналиста, после возвращения из Ниццы Хорошковский контактировал с кем-то из должностных лиц или депутатов, он ответил коротко: «Нет».



Ранее коронавирус выявили у народного депутата от фракции «Слуга народа» Руслана Горбенко, члена депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова и его жены. Также с подозрением на коронавирус был госпитализирован депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Лукашев.



В Украине по состоянию на 24 марта подтверждено 97 случаев заболевания COVID-19. Три человека умерли от COVID-19, 1 выздоровел.