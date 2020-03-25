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Нардеп Гриб заявила, что еще у ее коллеги обнаружили коронавирус

25 марта 2020, 08:23

Нардеп Гриб заявила, что еще у ее коллеги обнаружили коронавирус

Внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Сергей Рудык госпитализирован с диагнозом COVID-19. Об этом сообщила народный депутат Украины Виктория Гриб.

Сама Гриб последний раз общалась с Рудыком на заседаниии парламента 17 марта. Поскольку место Гриб в зале Рады находится за Рудыком, она также отправляется на карантин и будет находиться под наблюдением.

Рудык, бывший нардеп от «Блока Петра Порошенко», пришел в Верховную Раду как самовыдвиженец, победив на прошедших не без скандала выборах в Черкасской области.

В Украине коронавирус уже неоднократно диагностировали у высокопоставленных чиновников и политиков — зараженными оказались замглавы Харьковского облсовета, депутат от «Слуги Народа» Руслан Горбенко, и депутат от группы «Доверие» Сергей Шахов.

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