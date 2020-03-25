Штаб ООС зафиксировал 8 обстрелов, без потерь

За минувшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там отметили, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Березово, Марьинка, Павлополь, Новоолександровка, Крымское, Новотошковское, Травневое, Петровское.



С начала текущих суток обстреляли позиции украинских военных в районе Авдеевки - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. "Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет", - подчеркнули в штабе ООС.