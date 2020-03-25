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Кабмин погасил долги перед шахтерами за 2019 год и февраль 2020-го

25 марта 2020, 08:53

Кабмин погасил долги перед шахтерами за 2019 год и февраль 2020-го

Государственные угледобывающие предприятия Донецкой области получили 161,2 млн гривен бюджетных средств на зарплату шахтеров. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«161,2 млн гривен бюджетных средств поступило на государственные угольные предприятия на оплату труда шахтеров. Из них на погашение задолженности по заработной плате за ноябрь 2019 года — 113 млн гривен, на выплату зарплаты за февраль 2020 года — 48,2 млн гривен», — говорится в сообщении.

По его словам, задолженность по заработной плате за ноябрь 2019 года погашена на 88%, остается непогашенной задолженность в сумме 33,5 млн гривен. В эту сумму также входить долг в размере 28,2 млн гривен ГП «УК «Краснолиманская», для которого государственная поддержка не предусмотрена.

Кириленко отметил, что денежные средства уже должны поступить на лицевые счета шахтеров.

Президент Зеленский во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли 25 февраля заявил, что все долги по заработной плате перед украинскими шахтерами должны быть погашены в течение марта-апреля этого года.

Правительство 4 марта 2020 направило 654 млн гривен на погашение задолженности по выплате заработной платы перед шахтерами девяти предприятий.

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