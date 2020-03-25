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Решение о создании консультативного совета в среду принято не будет

25 марта 2020, 09:43

Решение о создании консультативного совета в среду принято не будет

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что 25 марта решение о создании консультативного совета не будет принято, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Резникова, сегодняшнее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске пройдет в режиме видеоконференции, «поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически».

«Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодняшний день продолжаются», — сказал Резников.

Ранее о переносе заседания политической политической подгруппы, в рамках которой, как предполагалось, будет функционировать консультативный совет, сообщили в группировке «ДНР».

В рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе появится консультативный совет по политическим вопросам. Такая договоренность была достигнута 11 марта на заседание ТКГ.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что новый механизм урегулирования на Донбассе предполагает создание «переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта». Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не означает признание группировок «Л-ДНР».

В свою очередь представители группировок «ДНР» и «ЛНР» расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними.

В консультативный совет, как ожидается, войдут представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.

Группа народных депутатов от фракции «Слуга народа» требуют не допустить запуска консультативного совета с участием представителей Украины и группировок «ЛДНР».

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