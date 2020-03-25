СМИ: Кабмин намерен в среду ввести режим чрезвычайной ситуации по всей Украине

Кабинет министров Украины намерен на заседании в среду ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свой источник в правительстве.



По словам собеседника, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже приняла соответствующее решение.



На данный момент режима чрезвычайной ситуации был введен в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях и Киеве.

С 12 марта по 3 апреля в Украине был введен карантин с целью недопущения распространения коронавируса.



21 марта министр внутренних дел Арсен Аваков призвал к «тотальному полному карантину» в Украине. 24 марта он заявил, что на данном этапе для борьбы с пандемией коронавируса не требуется введение чрезвычайного положения.



23 марта глава Минздрава Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса.



Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.