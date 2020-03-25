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Украина получит от ООН 33 млн долларов для борьбы с коронавирусом

25 марта 2020, 17:38

Украина получит от ООН 33 млн долларов для борьбы с коронавирусом

ООН выделит Украине 33 млн долларов для борьбы с коронавирусом на востоке страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

«Речь идет о реализации гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения по таким направлениям: учреждения здравоохранения, продовольственная безопасность и товары первой необходимости, люди преклонного возраста и люди с инвалидностью, дистанционное школьное образование», — отметил он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального плана по гуманитарному реагированию на сумму 2 млрд долларов для борьбы с распространением вируса COVID-19 в беднейших странах мира, в частности в Африке, Азии и Латинской Америке.

По словам Николенко, «план позволит обеспечивать доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов, установку дополнительных станций для персональной гигиены, проведение информационных кампаний о личной защите и защите окружающих от вируса».

На сегодня Донецкая область получила пять тысяч экспресс- и 18 комплектов лабораторных тестов для определения коронавируса. Ожидается поступление оборудования для проведения лабораторных тестов.

В Украине зафиксировано уже 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях. Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля

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