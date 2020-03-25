Среди инфицированных коронавирусом в Польше — двое украинцев

В Польше зафиксировано два случая инфицирования новым коронавирусом граждан Украины, сообщил украинский посол в этой стране Андрей Дещица. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«У нас было — из того, что я помню — два случая граждан Украины, которые были инфицированы. Они себя прекрасно чувствуют. Наше генеральное консульство в Кракове контактировало с ними: один из них в больнице, один из них — дома на карантине», — сказал Дещица в эфире телеканала «Украина 24» в среду вечером.



Дипломат отметил, что посольство Украины переводит на украинский язык все решения польского правительства, которые касаются граждан Украины, и размещает их на странице посольства в Facebook.



Кроме того, несколько польских порталов по собственной инициативе на украинском языке разъясняют, как вести себя гражданам Украины, находящимся в Польше.

В Украине зафиксировано уже 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях. Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.



В Луганской области на обсервации в связи находится житель неподконтрольной территории, вернувшийся из Польши.