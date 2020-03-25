Аваков: Людей с диагнозом коронавирус госпитализируют принудительно

Полиция обеспечит принудительную госпитализацию лиц, у которых обнаружат коронавирус, заявил министра внутренних дел Арсен Аваков. Правоохранители будут прибегать при необходимости к таким мерам на время действия в стране чрезвычайной ситуации.



«По решению санитарного врача полиция обеспечит принудительную госпитализацию человека, у которого поставлен диагноз инфицирование коронавирусом. Это не просто мера», — сказал министр.



Аваков добавил, что в случае пренебрежения мер самолизоляции такие лица будут привлечены к административной ответственности.

Вечером 25 марта и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что количество заражений коронавирусом в Украине достигло 136 случаев.



По состоянию на утро 25 марта было зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях, четверо человек скончались. Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.