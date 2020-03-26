Штаб ООС зафиксировал 9 обстрелов за сутки, без потерь

За минувшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки на Донбассе украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что боевики открывали огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В частности огонь велся рядом с Авдеевкой, Водяного, Красногоровки, Песок, Новолуганского, Орехово, Крымского.



В штабе подчеркнули, что военнослужащие «отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств».



С началом текущих суток боевики обстреляли украинские позиции в районе Павлополя — из 82-мм миномета — 15 мин, потерь нет. В штабе добавили, что военнослужащие ООС «приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника».



Также там добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.