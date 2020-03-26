«ДНР» тоже призвала церкви проводить службы онлайн

Группировка «ДНР» призвала религиозные объединения рассмотреть возможность проведения обрядов и церемоний в режиме онлайн из-за коронавируса.



«Ограничить (по возможности) проведение массовых мероприятий, рассмотреть возможность применения дистанционных форм общения и совершения религиозных обрядов и церемоний», — отмечается в обращении «министерства культуры ДНР».



Также там призвали провести «разъяснительную работу среди верующих» о первых признаках возникновения острых респираторных заболеваниях и порядке дальнейших действий. Еще «ДНР» просит разместить в местах собраний верующих информационные листовки о симптомах и мерах профилактики коронавирусной инфекции.



Кроме того, рекомендуется увеличить частоту уборок в местах проведения религиозных обрядов и усилить контроль соблюдения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.



Ранее подобные рекомендации религиозным общинам дали власти Украины. Также в Украине готовится государственный проект по празднованию Пасхи дома.

Религиозные организации на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса могут открыто работать там лишь с позволения «ДНР» и «ЛНР». Чтобы контролировать религиозные течения, они установили правила регистрации таких организаций. Если церковь или община не зарегистрировались, их признают незаконными на территории под контролем сепаратистов, а ее учредителей могут арестовать или посадить в тюрьму.