Военные на Донбассе начали сдавать тесты на коронавирус

В Донецкой области начали проводить экспресс-тесты на коронавирус среди военнослужащих, задействованных в операции Объединенных сил. Об этом сообщили в Министерстве обороны.



Первую тысячу тест-систем для выявления COVID-19 военным доставили представители благотворительного фонда «Возвращайся живым».



«Первыми его пройдут наиболее социально активные военнослужащие, которые часто контактируют с другими армейцами и передвигаются по фронту», — говорится в сообщении.



Первыми сдали анализы военнослужащие под Мариуполем, так как здесь выявлен единственный в области случай заболевания коронавирусом.



К концу недели тесты пройдут военнослужащие всех бригад, которые несут службу в районе ООС, заверили в оборонном ведомстве. Сейчас протестировано 6 подразделений.



Результаты тестов будут известны через неделю.

По состоянию на 26 марта в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев коронавируса COVID-19.



Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.