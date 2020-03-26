ГПСУ: Некоторые украинцы «хитрят», сбивая температуру перед въездом в страну

За последний месяц пограничники измерили температуру у 2,7 млн человек, въезжающих в Украину. При этом число людей с повышенной температурой является сверхнизким, что свидетельствует о приеме жаропонижающих препаратов перед границей, отмечают в ГПСУ.



За указанный период пограничники выявили повышенную температуру только у 52 человек.



«Это свидетельствует о том, что люди перед тем, как пересечь границу, принимают жаропонижающие медицинские препараты. И мы не можем выявлять людей, у которых нет явно выраженных симптомов», — прокомментировал председатель ГПСУ Сергей Дейнеко.



Он отметил, что сотрудникам ГПСУ трудно определить, есть ли у въезжающих в страну коронавирус или нет.



«Наши граждане возвращаются на родину, наши "заробитчане" возвращаются домой, но все ли они здоровы, нет ли среди них заболевших на коронавирус — очень трудно сказать», — сказал Дейнеко.

По состоянию на 26 марта в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев коронавируса COVID-19.



Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.