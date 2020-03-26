Разумков не смог назвать дату и место внеочередного заседания Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не смог назвать дату готовящегося внеочередного заседания парламента, на котором рассмотрят законы о противодействии коронавирусу и преодолении его последствий.



«Как только будут подготовлены все необходимые законопроекты, сразу мы его проведем. Сейчас называть конкретную дату и время неправильно: это может произойти немного раньше, может — немного позже», — сказал он журналистам во время брифинга.



На вопрос, сможет ли успеть Рада до субботы, Разумков ответил: «Будем стараться успеть».



Спикер отметил, что еще решается вопрос о месте проведения заседания. «У нас есть несколько вариантов, мы обсуждали это с главами фракций и групп», — сказал он.



Разумков уточнил, что рассматривается возможность проведения заседания как в сессионном зале парламента при дополнительных мерах противовирусной защиты, так и на улице или стадионе, о чем сообщали СМИ.