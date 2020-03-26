В ОРДО выросло число госпитализаций в связи с подозрением на COVID-19

В отдельных районах Донецкой области (ОРДО) на стационарном наблюдении находятся 87 человек, еще 502 — на самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом заявила глава «минздрава» группировки «ДНР» Ольга Долгошапко.



По ее словам, на подконтрольной «ДНР» территории не выявлено случаев заражения вирусом COVID-19. При этом она не назвала число проведенных экспресс-тестов на наличие коронавируса у населения.



25 марта «ДНР» заявляла, что под стационарным наблюдением находятся 80 человек, еще 418 — под наблюдением участковых врачей на дому в самоизоляции.

Донецкая область получила пять тысяч экспресс- и 18 комплектов лабораторных тестов для определения коронавируса. Ожидается поступление оборудования для проведения лабораторных тестов.



По состоянию на 26 марта в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев коронавируса COVID-19.



Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.