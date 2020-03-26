СБУ задержала экс-сотрудника МВД по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Источник: СБУ

Контрразведка разоблачила бывшего сотрудника МВД Украины, шпионившего в пользу ФСБ России. Обь этом сообщили в пресс-службе СБУ.



По информации следствия, житель Днепра установил контакт с представителями ФСБ во время пребывания в России.



«По заданию кураторов фигурант должен был собирать сведения о количественном составе, местах дислокации и вооружении украинских военных подразделений на территории Днепропетровской области», — говорится в сообщении.



Представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов региона, участвовавших в операции Объединенных сил.



При этом в спецслужбе не уточняют, успел ли подозреваемый выполнить задания ФСБ РФ.



Во время обысков в квартире подозреваемого сотрудники СБУ обнаружили доказательства противоправной деятельности.



Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене. Ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.