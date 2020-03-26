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Хоспис для стариков из прифронтовой зоны: как им помогают волонтеры ►

26 марта 2020, 13:35

Хоспис для стариков из прифронтовой зоны: как им помогают волонтеры ►

В 2017 году в Часов Яре Донецкой области волонтер Евгений Ткачев организовал хоспис для стариков из прифронтовой зоны. Сейчас хоспис состоит из трех частных домов и нескольких квартир, где живут лежачие люди. Всего здесь — 39 человек. Об этом рассказывается в сюжете Свои.city.

«Человек сюда попадает в большинстве случаев без ничего: инвалид он, старик, пенсионер. Он у нас живет бесплатно сколько хочет», — комментирует основатель хосписа Евгений Ткачев.

После восстановления пенсионных выплат или адресной помощи постояльцам хосписа предлагают выбор — покидать хоспис или оставаться на условиях оплаты услуг за счет своих выплат.

«Если человека устраивает наше отношение, он может оставаться. Но тогда все его выплаты, пенсии и прочее, идут в фонд хосписа. Все, что мы сможем на него выпросить у кого-то, становится общим», — поясняет Ткачев.

За 3 года через хоспис прошли 150 пенсионеров. Четверо из них решили жить самостоятельно после получения выплат, десятеро — вернулись в свое жилье.

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