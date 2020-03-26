Полиция меряет температуру у въезжающих в Донецкую область и покидающих ее

Сотрудники полиции из-за коронавируса меряют температуру у людей, которые въезжают в Донецкую область или покидают ее пределы. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.



Всего функционируют 5 блокпостов, где осуществляются температурный скрининг.

Отмечается, что полиция действует по такому алгоритму: продолжаются обычные проверки документов и транспорта, вместе с тем проводится температурный скрининг. В случае, если у кого-то обнаруживают повышенную температуру, человеку предлагают подписать согласие на добровольную самоизоляцию в течение 14 дней для контроля и недопущения распространения острых респираторных вирусных инфекций. Полицейские получают от людей с повышенной температурой письменные согласия в двух экземплярах — один остается в базе данных полиции, другой передают в департамент здравоохранения Донецкой ОГА.

Правительство 25 марта ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлило карантин до 24 апреля.



18 марта был диагностирован первый и на данный момент единственный случай коронавируса на Донетчине — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.



Всего в Украине зафиксировано уже 156 случаев коронавируса. Пять человек умерли, один выздоровел.