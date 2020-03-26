В Донецкой области суд наложил первые штрафы за нарушение карантина

В Донецкой области суд обязал выплатить первые два штрафа за нарушение карантина в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-офицер Краматорского отдела полиции Валерия Осипец.



«На сегодняшний день имеем два судебных решения, по которым наложено штрафы. Один на 17 тысяч гривен на лицо, возможно, продавца. А [второй штраф] 34 тысячи гривен — на предпринимателя», — сказала она во время брифинга в Донецкой облгосадминистрации.



Всего в области было составлено 177 административных протоколов по статье 44-3, из которых 145 было направлено в суд.



Уголовные производства из-за нарушения правил карантина в Донецкой области не открывались.

В Украине была ужесточена ответственность за нарушение правил карантина в период пандемии коронавируса.



18 марта был диагностирован первый и на данный момент единственный случай коронавируса на Донетчине — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.



Всего в Украине зафиксировано уже 156 случаев коронавируса. Пять человек умерли, один выздоровел.



Правительство 25 марта ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлило карантин до 24 апреля.