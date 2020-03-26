Кабмин переименовал министерство культуры, молодежи и спорта

Кабинет министров Украины переименовал министерство культуры, молодежи и спорта в министерство культуры и информационной политики.



Соответствующее решение принято постановлением №238 от 23 марта.



Также этим постановлением правительство внесло изменения в акты, которые касались деятельности министерства культуры, молодежи и спорта, заменив название ведомства.



Кроме того, Кабмин упразднил все функции данного министерства, которые касались молодежи и спорта.

4 марта Верховная Рада поддержала назначение Вадима Гутцайта министра молодежи и спорта.



Должность главы Минкультуры вакантна. Врио министра является Светлана Фоменко.