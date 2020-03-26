«ДНР» приговорила жителя Шахтерска к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»

Группировка «ДНР» приговорила жителя подконтрольного ей Шахтерска к 12 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже». Мужчина проведет тюремный срок в колонии строгого режима, заявили в «генпрокуратуре» формирования.



Согласно сообщению, мужчина занимался частными пассажирскими перевозками и доставкой посылок с подконтрольной властям территории. В группировке считают, что на КПВВ «Марьинка» его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины.



Мужчина якобы выполнял задания СБУ с августа по ноябрь 2016 года, однако какие именно задачи перед ним стояли в группировке не уточняют.