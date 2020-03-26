В Мариуполе на заводе им. Ильича травмировались трое рабочих

В четверг, 26 марта, в цехе холодной прокатки ПАО «ММК им. Ильича» травмировались трое рабочих. Об этом сообщает 0629.



Как сообщили изданию очевидцы происшествия, рабочие проводили работы на высоте и находились в «люльке», которая висела на кране, а затем упала.



В пресс-службы Метинвест сообщили, что пострадавшие доставлены в больницу для дальнейшего обследования.



«26 марта 2020 года трое работников подрядной организации ООО "ДИ-АР" при выполнении работ по замене кровли в цехе холодной прокатки ММК имени Ильича получили травмы. Оперативно были вызваны бригады скорой помощи» — говорится в сообщении.



Обстоятельства и причины происшествия выясняются.