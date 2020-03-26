В ООН заявили о росте потерь среди гражданских на Донбассе в марте

В марте на востоке Украины погиб 1 гражданский и 15 — получили ранения, что является наивысшим показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября 2019 года. Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека.



«С 1 по 22 марта было зафиксировано 16 таких случаев: 1 убит и 15 раненых. Еще несколько случаев ожидают подтверждения. Несмотря на то, что март еще не закончился, это самый высокий показатель потерь за месяц среди гражданского населения с сентября 2019 года», — говорится в сообщении.



В Миссии подчеркнули, что присоединяются к призыву Генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня и призывают все стороны, участвующие в боевых действиях на востоке Украины, прекратить огонь и вооруженные столкновения.



«Стороны должны прекратить боевые действия и сосредоточиться на мероприятиях по реагированию на вспышку COVID-19. Также важно активизировать усилия для поддержки наиболее уязвимых групп населения», — говорится в сообщении.