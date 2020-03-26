Зеленский: Еще два самолета доставят Украине помощь из Китая и Южной Кореи

К концу недели из Китая и Южной Кореи в Украину прибудут самолеты с медицинским грузом. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Ночью из Южной Кореи вылетает самолет, который должен доставить 100 тысяч тест-систем ПЦР. Завтра ждем прибытия из Китая около 200 тысяч специальных медицинских респираторов, защитные костюмы для врачей, 100 тысяч ПЦР-тестов, аппараты искусственной вентиляции легких, большое количество масок для аптек», — сказал он.



По его словам, после возвращения и отдыха экипажа самолет сразу вылетит в Китай по следующей партией.



Зеленский также сообщил о запуске производства многоразовых защитных костюмов. И анонсировал готовность первой партии через трое суток.



Президент отметил, что в регионы Украины отправляется десять тысяч защитных респираторов и более пяти миллионов одноразовых перчаток.



«Ночью их доставят в области, вместе с необходимыми расходными материалами для аппаратов ИВЛ и другого медицинского оборудования. В каждую областную лаборатории распределены необходимые реагенты, для того что осуществлять ПЦР-диагностику на местах», — сказал он.

Самолет Вооруженных сил Украины доставил в ночь на понедельник из Китая в Киев партию медицинских товаров. В частности, было доставлено 50 тысяч тест-систем полимеразной цепной реакции (ПЦР) и 150 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Груз распределили между регионами.