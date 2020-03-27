Штаб ООС зафиксировал 5 обстрелов, без потерь

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования пять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там отметили, что противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Огонь велся вблизи Павлополя, Талаковки, Славного, Авдеевки, Луганского.



Как отмечается, огневыми средствами подразделения Объединенных сил «дали противнику жесткий ответ».



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет, добавили в штабе.

Также отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.