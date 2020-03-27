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«ДНР» закрыла выезд в Россию из-за коронавируса

27 марта 2020, 12:20

«ДНР» закрыла выезд в Россию из-за коронавируса

Группировка «ДНР» в одностороннем порядке перекрыла границу на выезд в Россию, также нельзя выехать на подконтрольную «ЛНР» территорию. Об этом сообщают пользователи соцсетей, которые пытались выехать.

Ограничения связаны с желанием «ДНР» не распространить коронавирус COVID-19 на подконтрольной ей территории.

«Россия для нас границу не перекрывала, но без уважительных причин сейчас не нужно выезжать в Россию... Уже есть заболевшие коронавирусом в Ростове, просьба с пониманием и ответственностью за свою жизнь и жизнь окружающих, отнестись к сложившейся ситуации», — написал «депутат ДНР» Владислав Бердичевский в своем Telegram-канале.

Также он напомнил, что по возвращении из РФ местные жители должны подписать соглашение о добровольной самоизоляции на две недели.

При этом официальной информации о запрете на сайтах «ДНР» пока нет. Telegram-канала Dontel со ссылкой на источник в «МВД ДНР» пишет, что вышло внутреннее распоряжение, «временно запрещающее выезд в РФ и ЛНР граждан, имеющих паспорт Украины или ДНР с регистрацией на территории республики или паспорт РФ без постоянной регистрации». Отмечается, что выезд запрещен в том числе и «чиновникам ДНР».

Согласно плану «МВД», границу для местных жителей закроют окончательно, но людей с постоянной регистрацией в РФ будут пропускать, добавляет Dontel.

Также отмечается, что пока не решен вопрос поставок товаров из России, которая является основным поставщиком для ОРДО. Сообщается о подготовке схемы экспорта продукции автомобилями с регистрацией в России. Будут ли уходить товары, изготовленные на подконтрлльной «ДНР» территории (в том числе на заводах), предстоит решить.

Все ограничения продлятся «до особого распоряжения». По информации Dontel, это минимум до 5 апреля с последующим продлением параллельно введению новых карантинных мер. Также в «ДНР» допускают начало задержания жителей с украинскими паспортами и с автомобилями украинской регистрации (аналогичные меры уже были на новогодние праздники).

«Сейчас в администрации главы ДНР не могут решить, как подать "сногсшибательную" информацию населению, поскольку это нарушит идеализированную концепцию "интеграции в РФ". Вариант "мы ничего не замечаем" продвигается активнее всего, однако окончательного слова еще нет», — добавляет Telegram-канал.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Пропуск разрешен лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и при наличии соответствующих документов. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат.

18 марта свою границу закрыла Россия, но 23 марта она разрешила въезд жителям ОРДЛО.

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