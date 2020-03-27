Начальник полиции Киева Крищенко заразился коронавирусом

У заместителя главы Национальной полиции Украины, начальника полиции Киева Андрея Крищенко подтвержден диагноз коронавирус COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.



По его словам, состояние здоровья Крищенко удовлетворительное. Начальник столичной полиции продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.





На данный момент правоохранители установили круг лиц, которые контактировали с Крищенко во время инкубационного периода. Все они находятся на самоизоляции. Помещения главного управления полиции Киева продезинфицированы.



Всего среди правоохранителей 27 марта было подтверждено четыре случая заболевания — у трех полицейских и одного курсанта.



По данным пресс-службы МВД, среди заболевших — участковый полицейский в Ивано-Франковской области и начальник одного из структурных подразделений полиции Киева. Заболевший курсант проходил практику в Бердянском отделе полиции.



Все служебные помещения, в которых несли сужбу полицейские, также были продезинфицированы.