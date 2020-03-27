Проект консультативного совета ТКГ обсуждался в «нормандском формате»

Проект создания консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы обсуждался в рамках «нормандского формата». Об этом говорится в заявлениии специальной представительницы ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау по итогам видео-конференции 26 марта.



«Участники отметили, что проект консультативного совета обсуждался в «нормандском формате», — сообщила Грау.



Кроме того, политическая рабочая группа «обсудила аспекты, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО».

Офис президента Украины по итогам видео-конференции ТКГ отмечал, что никакие документы не подписывались.



Министр по делам реинтеграции Алексей Резников 25 марта отмечал, что решение о создании косультативного совета может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. По его словам, они на сегодняшний день продолжаются.



Договоренность о намерении создать консультативный совет была достигнута 11 марта на заседание ТКГ.



Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что новый механизм урегулирования на Донбассе предполагает создание «переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта». Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание консультативного совета не означает признание группировок «Л-ДНР».



В свою очередь представители группировок «ДНР» и «ЛНР» расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними.



В консультативный совет, как ожидается, войдут представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.



Группа народных депутатов от фракции «Слуга народа» требуют не допустить запуска консультативного совета с участием представителей Украины и группировок «ЛДНР».