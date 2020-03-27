В ОБСЕ призвали стороны не блокировать СММ из-за карантина

Меры противодействия коронавирусу на Донбассе не должны стать препятствием для полноценного мониторинга ситуации с безопасностью в регионе наблюдателями СММ ОБСЕ. Об этом заявила спецпредставительница ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау.



«Присоединяясь к заявлениям председателя ОБСЕ Эди Рамы и генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, я призываю стороны приложить все усилия для того, чтобы принимаемые меры против вспышки коронавируса не стали дополнительным препятствием для полного и беспрепятственного доступа СММ ко всей территории Украины в соответствии с ее мандатом», — указала она в заявлении для прессы после заседания ТКГ и ее рабочих подгрупп в формате видеоконференции 26 марта.



Грау указала, что беспрепятственное пересечение линии соприкосновения также важно для деятельности международных гуманитарных организаций, например, Международного комитета Красного Креста.



Она также призвала стороны конфликта отреагировать на призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к глобальному прекращению огня в связи со вспышкой коронавируса.

Ранее МИД Украины призвало Францию и Германию оказать давление на Россию в связи с недопуском наблюдателей СММ ОБСЕ в подконтрольные боевикам «Л-ДНР» районы. В ведомстве указывают, что боевики, отказывающиеся пропускать патрули СММ, ссылаясь на карантин, нарушают Минские договоренности.



Боевики не пропускают патрули СММ ОБСЕ для мониторинга с 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области.