Боевики обстреляли Авдеевку: ранена женщина

В результате обстрела Авдеевки Донецкой области ранение получила 65-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Огонь по жилому сектору боевики открыли из стрелкового оружия.



«В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу г.Авдеевка и ей оказана квалифицированная помощь», — сказано в сообщении штаба.



Состояние пострадавшей сейчас удовлетворительное, угрозы жизни нет.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства происшествия выясняются.