В Днепропетровской области от коронавируса вылечился первый человек

В Днепропетровской области выздоровел первый пациент с диагнозом коронавирус, который вместе с женой заболел COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.



Коронавирус выявили у мужчин и его супруги после возвращения из Франции.



После повторного анализа у мужчины вируса не обнаружили. Но у женщины пока положительный результат, она остается под наблюдением.



«Только заболев, они сразу самоизолировались и обратились к врачам. Находились под наблюдением в Днепровской городской больнице №21. Медики делали все, чтобы они как можно быстрее выздоровели», - прокомментировал председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.



Сейчас в Днепропетровской области имеется 6 подтвержденных случаев коронавируса.

По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них пятеро скончались и четверо вылечились.