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В Луганской области на блокпостах будут дезинфицировать транспорт

28 марта 2020, 10:43

В Луганской области на блокпостах будут дезинфицировать транспорт

В Луганской области на блокпостах «Кременная», «Сватово» и «Лисичанск-Бахмут» будут дезинфицировать транспорт. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что на эти блокпостах сейчас обустраивают карантинные посты для контроля состояния водителей и пассажиров, а также обеззараживания транспортных средств.

Также здесь круглосуточно будут работать бригады дезинфекторов в составе работников Нацполиции, ГСЧС и медицины.

В Луганской области зафиксировано уже два случая инфицирования коронавирусом.

С 25 марта здесь введен режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на утро 28 марта количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в Украине достигло 311 человек, из них 8 случаев летальные.

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