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«ДНР» ужесточила наказание за нарушение карантина

28 марта 2020, 11:28

«ДНР» ужесточила наказание за нарушение карантина

Группировка «ДНР» ужесточила наказание за нарушение карантина. Так называемые депутаты «народного совета» приняли соответствующую бумагу, передает сепаратистский сайт ДАН.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода виновного лица за период от трех лет до пяти лет, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок от одного года до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

Также в «законе» говорится о том, что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок от четырех лет до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Силами ООС пропуск разрешен лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и при наличии соответствующих документов. Но «Л-ДНР» с 21 марта вообще не пропускают местных жителей и наблюдателей ОБСЕ, которые следуют с подконтрольной Украине территории.

18 марта свою границу закрыла Россия, но 23 марта она разрешила въезд жителям ОРДЛО.

На прошлой неделе «ДНР» ввела запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Кроме этого, 27 марта на  подконтрольной группировке «ДНР» территории ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса. 

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