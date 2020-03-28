Зеленский провел перестановки в командовании ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил Главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака. Начальником Генштаба президент назначил Сергея Корнийчука. Соответствующие указы от 27 марта опубликованы на сайте Офиса президента.



Хочмак ранее занимал должность Главнокомандующего — начальника Генштаба. Корнийчук был первым заместителем начальника Генштаба. Разделение должностей выполнено в соответствии с требованиями закона о национальной безопасности.



Также Зеленский назначил Сергея Наева командующим объединенных сил ВСУ. Командование объединенных сил ВСУ создали в феврале 2020 года, его сразу возглавил Наев в статусе и.о.



Верховная Рада 4 марта приняла закон, который разделяет полномочия главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба. Теперь начальник Генерального штаба не является главнокомандующим Вооруженных сил Украины.