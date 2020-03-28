У депутата Анны Скороход подтвержден коронавирус

У внефракционного депутата Верховной Рады Анны Скороход подтверждено инфицирование коронавирусом Covid-19. Об этом она сообщила в Telegram-канале.



«Для того, чтобы больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid 19», — написала она.



Она попросила всех, кто близко общался с ней последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней.



Скороход в ноябре 2019 года была исключена из фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.



Ранее коронавирус подтвердили у народного депутата Руслана Горбенко, Сергея Шахова и еще нескольких их коллег.

Всего в Украине уже подтверждено 311 случаев коронавируса. 8 человек умерли, пять выздоровели.