РФ полностью закроет границы из-за коронавируса. Россияне могут проехать через ОРДЛО

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ о временном ограничении движения через государственную границу России с 30 марта. Однако запрет не распространяется на россиян, проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.



При этом обязательно наличие паспорта гражданина РФ.



Движение ограничивается через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы с с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020.



Данные ограничения также не будут распространяться на дипломатов и приравненным к ним чиновникам, а также на россиян, являющихся водителями грузовиков международного автосообщения, на членов экипажей речных судов, бригад международного железнодорожного сообщения.



Еще одно исключение — это граждане РФ, проживающие в Калининградской области и следующие транзитом на основную территорию России или обратно.



Ограничения не распространяется на иностранцев, подпадающих под категории дипработников, международных перевозчиков, дипкурьеров и т.д.

18 марта Россия закрыла свою границу, но 23 марта она разрешила въезд жителям ОРДЛО.