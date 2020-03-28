«ДНР»: Пушилин обязал вернувшихся проходить самоизоляцию и «приоткрыл» границу с РФ

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» от 28 марта, которым внес ряд изменений в свой предыдущий «указ» о «режиме повышенной готовности» из-за коронавируса.



Так, этой бумагой он обязал местных жителей, прибывающих на подконтрольную «ДНР» территорию, находиться в самоизоляции 14 дней со дня прибытия. Ранее «Минздрав ДНР» выпустил бланк с правилами самоизоляции, который обязывают подписывать.



Теперь граница открыта только на выезд в Россию и на подконтрольную «ЛНР» территорию (ОРЛО). До этого несколько дней «ДНР» не выпускала даже туда. Пункты пропуска на линии соприкосновения с подконтрольной Украине территорией Донецкой области остаются закрытыми.



Запрещено въезжать на подконтрольную «ДНР» территорию (ОРДО) из РФ и ОРЛО гражданам, у которых нет регистрации на территории ОРДО, кроме граждан России и представителей гуманитарных и мониторинговых миссий, при наличии медицинского заключения о состоянии их здоровья.



В случае экстренной необходимости въезда в ОРДО гражданину без местной регистрации, решение о въезде принимает «Оперативный штаб по предупреждению коронавируса».



До особого распоряжения запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Силами ООС пропуск разрешен лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и при наличии соответствующих документов. Но «Л-ДНР» с 21 марта вообще не пропускают местных жителей и наблюдателей ОБСЕ, которые следуют с подконтрольной Украине территории.



18 марта свою границу закрыла Россия, но 23 марта она разрешила въезд жителям ОРДЛО.