В Украине коронавирус подтвержден у 418 человек

Коронавирус был подтвержден уже у 418 человек в Украине, сообщает Минздрав.
Из них 9 случаев оказались смертельными, 5 пациентов выздоровели. Всего за сутки было зарегистрировано 109 новых случаев. Отдельно в Минздраве уточнили, что у них отсутвуют данные о случаях коронавируса на веременно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.
Статистика по регионам:
• Винницкая область — 22 случая;
• Волынская область — 2 случая;
• Днепропетровская область — 6 случаев;
• Донецкая область — 2 случая;
• Житомирская область — 5 (1 летальный) случаев;
• Закарпатская область — 1 случай;
• Запорожская область — 11 случаев;
• Ивано-Франковская область — 41 (3 летальные) случай;
• Кировоградская область — 4 случая;
• Киев — 82 случая;
• Киевская область — 45 случаев;
• Львовская область — 5 случаев;
• Луганская область — 2 случая;
• Одесская область — 8 случаев;
• Полтавская область — 1 случай;
• Ровенская область — 9 случаев (2 летальных);
• Сумская область — 6 случаев (1 летальный);
• Тернопольская область — 57 случаев (1 летальный);
• Харьковская область — 1 случай;
• Херсонская область — 1 случай;
• Хмельницкая область — 1 случай
• Черновицкая область — 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;
• Черкасская область — 46 случаев;
• Черниговская область — 1 случай.
Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.