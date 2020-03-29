В Украине коронавирус подтвержден у 418 человек

Коронавирус был подтвержден уже у 418 человек в Украине, сообщает Минздрав.



Из них 9 случаев оказались смертельными, 5 пациентов выздоровели. Всего за сутки было зарегистрировано 109 новых случаев. Отдельно в Минздраве уточнили, что у них отсутвуют данные о случаях коронавируса на веременно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.



Статистика по регионам:



• Винницкая область — 22 случая;

• Волынская область — 2 случая;

• Днепропетровская область — 6 случаев;

• Донецкая область — 2 случая;

• Житомирская область — 5 (1 летальный) случаев;

• Закарпатская область — 1 случай;

• Запорожская область — 11 случаев;

• Ивано-Франковская область — 41 (3 летальные) случай;

• Кировоградская область — 4 случая;

• Киев — 82 случая;

• Киевская область — 45 случаев;

• Львовская область — 5 случаев;

• Луганская область — 2 случая;

• Одесская область — 8 случаев;

• Полтавская область — 1 случай;

• Ровенская область — 9 случаев (2 летальных);

• Сумская область — 6 случаев (1 летальный);

• Тернопольская область — 57 случаев (1 летальный);

• Харьковская область — 1 случай;

• Херсонская область — 1 случай;

• Хмельницкая область — 1 случай

• Черновицкая область — 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;

• Черкасская область — 46 случаев;

• Черниговская область — 1 случай.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.