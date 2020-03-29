В Украину прибыла вторая партия медгруза из Китая

В аэропорт «Борисполь» прибыла вторая партия медицинских средств, необходимых для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Самолет доставил из китайского города Сямэнь 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты. Груз распределят по больницам Украины, а средства защиты передадут также для нужд Национальной полиции и военнослужащих.



Ночью самолет отправится в Китай за следующим грузом, который доставит в Украину 100 тысяч ПЦР-тестов.

По состоянию на 29 марта в Украине коронавирус подтвердили у 418 человек.