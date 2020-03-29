Коронавирус в Донецке. Видео-репортаж из города ►

На подконтрольной боевикам территории Донецкой области с 27 марта действуют ограничения из-за пандемии коронавируса: сокращен график работы кафе, закрыты ТРЦ, а спортклубы на выходных могут проводить занятия лишь на свежем воздухе.



Кроме этого, закрыты пункты пропуска на границе с Россией, а для тех, кто въезжает на контролируемую группировками территорию предусмотрен двухнедельных карантин. Преимущественно жители Донецка поддерживают меры, предпринимаемые оккупационной властью в борьбе с коронавирусом.



Реальная ситуация с количеством инфицированных в отдельных районах Донбасса неизвестна. Группировка «ДНР» продолжает заявлять, что зарегистрированных случаев не выявлено, количество проведенных тестов не озвучивают. Людей на улицах Донецка не мало, транспорт продолжает ходить. При этом в местных аптеках наблюдается нехватка медицинских масок, а представители СММ ОБСЕ жалуются на недопуск в ОРДЛО. со стороны боевиков.

По состоянию на 29 марта в Украине выявлено 418 случаев коронавируса, восемь человек скончались. По 2 случая — в Донецкой и Луганской областях. 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.



Предварительно первый случай заражения коронавирусом выявлен на подконтрольной «ЛНР» территории. В группировке ждут подтверждения диагноза.



