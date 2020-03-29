Зеленский озвучил три сценария с коронавирусом в Украине. Два из них система медицины не выдержит

Президент Владимир Зеленский в видеообращении озвучил три сценарии развития ситуации с пандемией коронавируса в Украине, и двух наиболее сложных из них украинская медицинская система не выдержит.



«Сегодня есть три сценария развития событий. Первый: от 3% до 5% одновременно больных коронавирусом. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм. Второй сценарий — 25% больных коронавирусом. Третий — более 50% одновременно больных короновирусом. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных», — сказал он.



Зеленский призвал украинцев осознать, что карантин — это не каникулы. «Солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки — все это подождёт. Все это ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью. А потому, дорогие граждане, продолжайте оставаться дома и не выходите на улицу без крайней необходимости. Как бы ни хотелось это сделать. Оставайтесь дома», — подчеркнул президент.



Зеленский уверен, что коронавирус обязательно пройдет и впереди у украинцев будет много работы. «Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну сорока, а не двадцати миллионов человек. Я никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки», — отметил он.

В Украине уже подтверждено 418 случаев коронавируса. Девять пациентов умерли, пять выздоровели.