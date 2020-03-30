Резников обещает помощь жителям ОРДЛО в борьбе с коронавирусом

Украинская сторона намерена обратиться к международным организациям с просьбой отправить в «ЛДНР» гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.



Он заверил, что Украина от своих граждан не отказывается и будет о них заботиться.



«Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью — всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, которые проживают на временно оккупированной территории», — отметил Резников.



По его словам, Украина будет просить Международный комитет Красного Креста, а также гуманитарные миссии ООН отправить на оккупированные территории гумконвои.



Резников добавил, что, по имеющейся у него информации, если на оккупированных территориях происходит случай заболевания или смерти, они называют это «А(H1N1) свин».