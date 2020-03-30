Сегодня в Верховной Раде состоится еще одно внеочередное заседание, на котором рассмотрят законопроект № 3254 «О внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год по обеспечению непрерывного питания для военнослужащих».



Такое решение поддержали все главы фракции и депутатских групп во время согласительного совета, который транслировал телеканал «Рада».



Спикер парламента Дмитрий Разумков пояснил, что второе внеочередное заседание пройдет сразу после первого, которое намечено на 14:00.



Обновлено. Во время брифинга по итогам согласительного совета Разумков отметил, что президент Владимир Зеленский официально не обращался в аппарат парламента с просьбой вынести на рассмотрение законопроекты о рынке земли и банках. При этом в воскресенье Зеленский в видеообращении призвал депутатов принять эти два законопроекта для получения кредита МВФ.



Все участники согласительного совета были в медицинских масках.