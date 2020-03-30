Еврокомиссия выделяет Украине около 80 млн евро на борьбу с коронавирусом

Европейская комиссия выделяет Украине финансовую поддержку, первый пакет которой составит около 80 млн евро, на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Соответствующую информацию распространило в понедельник представительство ЕК в Украине.



«Украина, которая продолжает страдать от актов агрессии на востоке страны и незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией, также пострадала от пандемии во всех сферах жизни. Европейский союз приветствует меры, принятые украинским правительством в ответ на распространение Covid-19. Мы признаем сложность некоторых из этих решений. ЕС будет продолжать поддерживать Украину в этом беспрецедентном кризисе», — говорится в сообщении.



Отмечается, что 80 млн евро — первый пакет поддержки для Украины.



Эти средства должны быть направлены на поддержку системы здравоохранения Украины, поддержку экономики Украины, в частности малых и средних предприятий путем предоставления ликвидности, в том числе через международные финансовые учреждения.